Turchia, pioggia di peluche allo stadio per i bimbi colpiti dal terremoto

Meravigliosa iniziativa di beneficienza durante una gara del campionato di calcio turco: peluche e giocattoli per i bimbi colpiti dal sisma

Meraviglioso gesto di solidarietà al Park Stadium di Istanbul, teatro della sfida del campionato turco tra il Besiktas e l’Antalyaspor.

Il match, infatti, è stato interrotto dall’arbitro al quinto minuto di gioco.

Il motivo? Una spettacolare “pioggia” di peluche e giocattoli lanciati in campo dalle migliaia di tifosi presenti sugli spalti per tutti i bambini colpiti dal devastante terremoto avvenuto in Turchia e Siria.

I calciatori hanno raccolto i regali in campo

Sono stati gli stessi calciatori a raccogliere i regali e sistemarli ai bordi del rettangolo verde.

Tutti i giocattoli verranno smistati tra i vari bimbi vittime del violento sisma capace di provocare oltre 50 mila vittime.

La meravigliosa iniziativa di beneficienza è già diventata virale su tutti i social.