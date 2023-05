Turchia, seggi chiusi per le presidenziali: Erdogan in vantaggio

In Turchia seggi chiusi per le elezioni parlamentari e presidenziali, dove una coalizione di opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu sfida il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan.

Iniziato lo spoglio delle schede. Non si sono registrati incidenti di rilievo durante le operazioni di voto. Secondo risultati parziali diffusi dalla tv HaberTurk, Erdogan è in vantaggio con il 52,63%, alle elezioni in Turchia. Dopo lo spoglio del 30% delle schede, il capo dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu è al 40,42%, ma il gap tra i due sembra ridursi