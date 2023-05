Turista polacco aggredito in piazza Stesicoro, fermato il presunto autore

La Squadra Mobile di Catania avrebbe fermato l'aggressore che nei giorni scorsi ha tentato di rapinare un turista polacco.

Gli agenti della Squadra Mobile di Catania avrebbero fermato il presunto autore dell’aggressione compiuta nei giorni scorsi in piazza Stesicoro, nel centro storico etneo, ai danni di un turista polacco 35enne.

In base alle prime informazioni si tratterebbe di un cittadino extracomunitario, la cui posizione sarebbe attualmente al vaglio degli agenti della Questura etnea. Si attendono, comunque, riscontri ufficiali.

L’aggressione in piazza Stesicoro

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore si sarebbe scagliato contro il turista nel tentato di sottrargli il cellulare. La vittima sarebbe stata spintonata e, in seguito, sarebbe caduta a terra sbattendo la testa e rimediando un grave trauma cranico.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato un residente della zona. Le condizioni di salute del turista polacco di 35 anni sono apparse immediatamente serie e, attualmente, si troverebbe ancora in fin di vita. In seguito, era scattata l’indagine per rintracciare l’aggressore.