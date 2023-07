Malore improvviso durante vacanza in Sicilia, morto turista 75enne a Marina di Modica

Vittima un 75enne svizzero. Sul posto soccorritori e carabinieri.

Tragedia nel mare di Marina di Modica, in provincia di Ragusa, dove un turista svizzero di 75 anni è morto per un improvviso malore mentre si trovava in acqua.

La vittima sarebbe un uomo, proveniente da Lugano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avvenuti nella mattina di mercoledì 5 luglio 2023, il turista si sarebbe sentito male mentre si trovava nelle acque di Marina di Modica, in prossimità di un ex lido. Pare che fosse in vacanza con la moglie in Sicilia.

Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso da parte dei bagnini e successivamente degli operatori del 118 intervenuti sul posto. Presenti anche i carabinieri per le indagini del caso.

Gli altri casi recenti in Sicilia

Il malore che ha colpito il 75enne svizzero, purtroppo, non è l’unico registrato in Sicilia negli ultimi giorni. Una tragedia simile si è verificata, infatti, lo scorso 2 luglio a Marina di Priolo, nel Siracusano: la vittima, in questo caso, è un uomo di 54 anni, rumeno residente nella zona. Il malcapitato si sarebbe sentito male dopo essersi tuffato in acqua. Lo scorso giugno è deceduta anche una turista romana 40enne, colpita da un malessere mentre si trovava a Scala dei Turchi ad Agrigento.

Immagine di repertorio