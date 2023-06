Malore alla Scala dei Turchi, morta turista 40enne: era ricoverata in Rianimazione

Nulla da fare per la donna colta da un malore alla Scala dei Turchi. La 40enne di origini romane è spirata in ospedale.

Non ce l’ha fatta la turista 40enne di origini romane colta nelle scorse ore da un malore alla Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento.

La donna, giunta in Sicilia per trascorrere le vacanze, si è spenta mentre si trovava ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. A strapparla alla vita un arresto cardiocircolatorio.

I soccorsi e il decesso

La turista, inizialmente, era stata soccorsa dal fratello e da alcuni passanti che si erano resi conto della gravità della situazione. Successivamente, sul posto, erano giunti i sanitari del 118 che, tramite elisoccorso, avevano disposto il trasferimento nel nosocomio della città dei templi.

La donna era giunta in ospedale in serie condizioni di salute e, nelle ore successive al suo ricovero, è giunta la tragica notizia del decesso. La salma della donna è stata già restituita alla famiglia per provvedere all’ultimo saluto.

Foto di repertorio