Paura alla Scala dei Turchi, 40enne colta da malore: è in gravi condizioni

Apprensione per le sorti di una turista in vacanza in Sicilia.

Momenti di paura quelli vissuti nelle scorse ore nella spiaggia della Scala dei Turchi, a Realmonte, in provincia di Agrigento, a causa di un malore accusato da una 40enne di origini romane.

In base ad alcune informazioni, la turista sembrerebbe essere stata colta da un arresto cardiocircolatorio. La donna, che si trova in vacanza in Sicilia, sarebbe stata inizialmente soccorsa dal fratello che si trovava sul posto insieme a lei.

I soccorsi

Sul posto, successivamente, si sono presentati i sanitari del 118 e i carabinieri della locale Stazione.

La 40enne che ha accusato il malore è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le condizioni della donna sarebbero gravi.

