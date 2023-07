Marina di Priolo, si tuffa in mare e ha un malore: muore 54enne rumeno

Sulla tragedia sono state avviate la indagini da parte dei carabinieri

Tragedia ieri pomeriggio a Marina di Priolo, località balneare in provincia di Siracusa. Un uomo di 54 anni, rumeno, ma residente nella zona, è morto poco dopo essere entrato in acqua per un bagno.

Secondo le prime informazioni, lo straniero si sarebbe tuffato per rinfrescarsi ma dopo alcuni minuti avrebbe accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per rianimare il 54enne ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sulla tragedia sono state avviate la indagini da parte dei carabinieri.