Tragedia in strada, turista tedesco cade dalla bici e muore: la moglie assiste impotente

Serata tragica a Siracusa, dove un turista tedesco è morto dopo essersi sentito male mentre percorreva la strada in bici.

Tragedia nella serata di domenica 7 maggio in via Elorina, nella zona Sud di Siracusa, dove un turista tedesco è morto a seguito di un malore accusato mentre si trovava in sella alla propria bici.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava percorrendo la strada con il mezzo quando, improvvisamente, sarebbe caduto a terra senza più rialzarsi.

Inutili i soccorsi

Al momento di scivolare dalla bici, l’uomo avrebbe anche sbattuto la testa contro un muro. Alle sue spalle si trovava la moglie, che si sarebbe fermata per prestargli soccorso.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale ma, nonostante i tentativi di salvargli la vita, per il turista tedesco non vi sarebbe stato nulla da fare.