Tutela del decoro urbano e lotta ai regalbutesi incivili

L’Amministrazione Longo ha puntato forte sulla pulizia e la cura degli spazi comuni e del verde pubblico, ma sul territorio sono ancora frequenti i cittadini che abbandonano i rifiuti

REGALBUTO (EN) – Continua il progetto di sensibilizzazione voluto dall’Amministrazione comunale per mantenere per le strade del paese il decoro e la pulizia che queste meritano. Nonostante però le forze messe in campo, continuano a registrarsi episodi di abbandono dei rifiuti e di inquinamento del verde pubblico, tanto che il sindaco Vittorio Angelo Longo ha annunciato la volontà di installare un impianto di videosorveglianza in varie parti della città.

Negli scorsi giorni sono stati numerosi gli interventi di pulizia e di bonifica di varie aree verdi del comune in provincia di Enna, dove spesso vengono abbandonati rifiuti da parte di cittadini incivili. Una delle aree più soggette a tali atti vandalici è senza dubbio quella adiacente alla via Alcide De Gasperi (zona Mercato), dove saranno presto posizionati cartelli e segnaletiche volte a invitare la popolazione a non abbandonare rifiuti e a non inquinare.

Proprio per tali ragioni, oltre alla collaborazione tra il Comune di Regalbuto e l’azienda che gestisce la pulizia del territorio, la Saes Regalbuto – soggetti entrambi impegnati a livello congiunto nel mantenimento del decoro urbano e dell’attento servizio di ritiro dei rifiuti – l’Amministrazione comunale coordinata dal sindaco Vittorio Angelo Longo, sta lavorando per una soluzione che porti alla presenza di telecamere di sorveglianza nelle aree in cui vengono abbandonati spesso rifiuti, anche speciali, e che permetta di poter identificare i trasgressori e intraprendere delle serie azioni di controllo del territorio sanzionando i malfattori.

“L’Amministrazione comunale di Regalbuto – ha dichiarato il primo cittadino Longo – si impegna ogni giorno sempre di più per garantire che il nostro territorio sia pulito e decoroso, ma vogliamo far notare ai cittadini che non rispettano le norme sull’abbandono dei rifiuti che non soltanto questi comportamenti sono oggetto di sanzione, ma tolgono anche tempo e risorse al lavoro di pulizia di tutto il resto del paese”.

“Il rispetto della nostra Regalbuto – ha concluso il sindaco – la sua pulizia e il suo decoro non dipendono soltanto da quanto fa l’Amministrazione comunale insieme alla Saes Regalbuto, ma anche da tutti noi. Ogni giorno lavoriamo per rendere migliore il nostro territorio, ma niente sarà efficace senza la collaborazione di tutti i cittadini”.