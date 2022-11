Twitter, “autogol” di Elon Musk: aumentano account falsi vip

I fake illustri aumentano su Twitter, le finte celebrità si moltiplicano nel social dopo il varo della "spunta blu a pagamento"

I fake illustri aumentano su Twitter, le finte celebrità si moltiplicano nel social targato Elon Musk dopo il varo della ‘spunta blu a pagamento’ e l’introduzione di un nuovo sistema di verifica. In precedenza, celebrità, politici, giornalisti e altre figure pubbliche dovevano fornire una prova di identificazione prima di ricevere il badge di verifica con il bollino blu.

Con il nuovo modello, tutti gli utenti che si abbonano a 8 dollari al mese riceveranno un account verificato. Musk, proprio nelle ultime ore, ha lanciato dal proprio profilo un sondaggio: “State vedendo molti meno bot?”, la domanda. Dopo quasi 400mila voti, i ‘sì’ e i ‘no’ sono in sostanziale equilibrio.

Musk ha sostenuto che l’autenticazione attraverso i servizi di pagamento e le piattaforme di app di Apple e Google fosse sufficiente: in sostanza, Twitter avrebbe potuto fare a meno della propria verifica dell’identità. Musk ha anche minacciato di dare un giro di vite agli account falsi e a quelli parodia, affermando che chiunque gestisca un profilo con il nome di un’altra persona e non lo segnali come parodia sarà bandito senza preavviso.