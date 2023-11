Ubriaco semina il panico tra clienti negozio nel Palermitano, arrestato

A fare scattare l'allarme è stato il titolare dell'esercizio commerciale che si è presentato in commissariato

Lo scorso sabato aveva seminato il panico tra i clienti di un negozio. A Termini Imerese, nel Palermitano, un 26enne è stato arrestato dalla Polizia per rifiuto di indicazioni sulla identità personale, danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, violenza, resistenza, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale.

L’allarme lanciato dal titolare

A fare scattare l’allarme è stato il titolare dell’esercizio commerciale che nel pomeriggio si è presentato in commissariato, denunciando il comportamento del giovane che, evidentemente ubriaco, stava danneggiando la struttura di protezione dei carrelli nel parcheggio, sferrando calci e pugni sulle auto in sosta e minacciando i clienti.

L’intervento della polizia

Giunti sul posto i poliziotti a fatica sono riusciti a bloccarlo. Alla loro vista, infatti, il 26enne prima ha sferrato un pugno sulla propria auto e dopo si è scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. Una volta ammanettato il giovane ha continuato a insultare i poliziotti minacciandoli di ritorsioni se non lo avessero libero e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. L’atteggiamento violento è proseguito anche in commissariato, dove il 26enne non ha esitato a sferrare calci all’impazzata, raggiungendo più volte alcuni agenti. Dopo la convalida dell’arresto per il 26enne, che ha numerosi precedenti di polizia, è stata disposta la misura cautelare della presentazione alla Polizia giudiziaria.