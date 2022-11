Uccide il compagno a coltellate e chiama il 112: arrestata

La donna avrebbe assassinato il compagno di 31 anni con un coltello da cucina e si trova già in carcere con l'accusa di omicidio

Una 51enne, Sandra Fratus, è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di aver assassinato nella notte il compagno 31enne Ernest Emperor Mohamed.

La tragedia si è consumata a Morengo, in provincia di Bergamo.

Sarebbe stata la stessa donna, una volta compiuto il delitto, a chiamare il 122 e dare l’allarme.

L’uomo, algerino, ha perso la vita dopo essere stato trafitto al petto con una coltellata al culmine di una violenta lite.

La donna si trova in carcere

Sandra Fratus è già stata condotta in carcere, accusata di omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi.

Al momento dell’omicidio, i due si trovavano in casa, in via Umberto I, al centro del paese.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’omicida avrebbe estratto un coltello affilato dai cassetti della cucina, pugnalando mortalmente il compagno.