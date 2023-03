Uccise la suocera a coltellate, il consulente del Gip: “Laura Di Dio parzialmente incapace”

Il responso della consulenza voluta dal Gip su Laura Di Dio, accusata di aver ucciso a coltellate la suocera in casa.

È iniziata, in occasione di un incidente probatorio, la deposizione del consulente psichiatra Antonino Petralia dell’Università di Catania, che ha ricevuto l’incarico da parte del Gip di Enna di accertare le condizioni psichiatriche della 32enne Laura Di Dio, accusata di avere ucciso a coltellate lo scorso 4 febbraio la suocera nella località di Pietraperzia, nell’Ennese.

La richiesta della perizia era stata avanzata dal difensore della donna, difensore, Salvatore Timpanaro, al quale ora è subentrato l’avvocato Gaetano Giunta del Foro di Catania. Secondo le prime informazioni sull’accertamento, sembrerebbe che la donna sia affetta da parziale incapacità.

L’aggressione alla suocera

In base alla ricostruzione del delitto, Laura di Dio si sarebbe scagliata contro la sua suocera mentre questa era presente in casa. L’aggressione sarebbe avvenuta in cucina con più colpi.

Così come sostenuto dalla difesa, la donna sarebbe stata già sottoposta a visita psichiatrica un anno prima. Il medico, dopo aver riscontrato la patologia, avrebbe prescritto alla 32enne una cura. Tuttavia, la donna si sarebbe rifiutata di seguire la prescrizione. L’incidente probatorio proseguirà il prossimo 14 aprile.