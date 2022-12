Ucraina, Meloni agli ambasciatori: “Italia continuerà a fare quel che deve”

"Abbiamo la consapevolezza di dover difendere l'ordine internazionale al quale eravamo abituati e che non è più scontato", ha detto

Per quanto riguarda la guerra Ucraina-Russia “l’Italia ha fatto quello che doveva fare e continuerà a fare quello che deve fare”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori presso la Farnesina. “Oggi la pace in Europa non è più scontata, la nostra libertà non è più scontata, basta arrivare poco lontano da qui per vederlo, siamo in Europa non siamo in un posto così distante, noi abbiamo la consapevolezza di dover difendere l’ordine internazionale al quale eravamo abituati e che non è più scontato”, ha detto.

La premier: “Conflitto che ha dimensioni più ampie”

“Chi conosce la geopolitica un po’ più di certi dibattiti che a volte sento, sa benissimo e capisce benissimo come dietro il conflitto in Ucraina c’è in realtà un conflitto che ha dimensioni molto più ampie, che non coinvolge solamente l’Ucraina e la Russia”, ha aggiunto. Una guerra che “se anche coinvolgesse solamente l’Ucraina mi vedrà in ogni caso dell’idea che l’Italia ha fatto quello che doveva fare e continuerà a fare quello che deve fare”. “E’ fondamentale la chiarezza e la fermezza con la quale l’Italia si è schierata nel conflitto ucraino fin dall’inizio, senza tentamenti, la stella polare del nostro impegno rimane la ricerca del dialogo la cessazione delle ostilità”, ha aggiunto Meloni.