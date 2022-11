Ufficiale: Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United

Cristiano Ronaldo e il Manchester United si dicono addio, ora è ufficiale: il portoghese lascia i Red Devils con effetto immediato

La storia tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United finisce qui.

Il club inglese, infatti, ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con il fuoriclasse portoghese, che lascerà i Red Devils con “effetto immediato”.

“Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United dopo un accordo congiunto con effetto immediato – recita la nota stampa pubblicata dagli inglesi – Il club ringrazia Ronaldo per l’immenso apporto fornito nelle due esperienze ad Old Trafford, 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e famiglia il meglio per il futuro. Tutti al Manchester United rimarranno focalizzati nel continuare a lavorare sotto Erik Ten-Hag, lavorando insieme per raggiungere il successo sul campo”.