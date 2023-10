Un ultracentenario siciliano rinnova la patente fino al 2025

Antonino Mazzone, ex carabiniere, a 102 anni continua a guidare la sua macchina senza occhiali e ottiene il rinnovo della patente.

Antonino Mazzone, ex carabiniere, all’età di 102 anni continua a guidare la sua auto e ottiene il rinnovo della patente fino al 2025. L’anziano, originario di Naso, vive a Capo d’Orlando e si gode la pensione. Impiega il suo prezioso tempo a coltivare fiori e piante nel giardino di casa sua. Ogni domenica si reca in chiesa per la messa. Ama mettersi al volante per andare al supermercato a fare spesa e portare i fiori al cimitero per i suoi cari defunti. Alla soglia dei 100 anni ha acquistato una nuova vettura.

Tra vita privata e carriera

Il nonnino è rimasto vedovo per due volte ed è padre di tre figli. Ha cinque nipoti e due pronipoti, tutti molto legati. È stato un militare del Nucleo di Polizia Giudiziaria nel Tribunale di Palermo ma anche vicepresidente dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo della sezione di Capo d’Orlando.