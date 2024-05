Una dedica all’amore: “Il primo giorno” è la nuova canzone del siciliano Kid Gamma

Un brano sull'amore pronto a introdursi nella scena urban siciliana: esce la hit "Il primo giorno".

“Il primo giorno” è la nuova canzone del giovane cantautore palermitano Kid Gamma, una promessa, ma già un’icona per via del suo stile, della musica pop siciliana. Un artista polivalente in grado di andare incontro ai gusti musicali del momento, infatti la musica di Kid Gamma rientra non solo nei canoni del pop in generale ma anche in quelli della nuova scena urban.

Il nuovo singolo, dal titolo “Il primo giorno”, esce il 9 maggio 2024. È una bella dedica all’amore, con uno sguardo interessante anche verso le attenzioni minime che in una coppia fanno la differenza, trovandosi in un ambiente circostante che già di per sé è duro e complicato, come afferma l’artista in uno dei suoi versi “in ‘sto mondo artificiale“.

Chi è Kid Gamma, il cantante di “Il primo giorno”

Kid Gamma è un cantante e beatmaker nato Palermo nel 2002. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award. Inoltre, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra sinfonica siciliana.

Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster di GoMad Concerti e il 30 ottobre dello stesso anno esce “Iphone”, il suo primo singolo; il quale ottiene riscontri assolutamente positivi da parte dei media e dal pubblico. Nel 2023 inizia a collaborare ufficialmente con Pulp Records, dando una nuova estetica musicale e visiva al progetto.

