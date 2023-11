Un’arsenale di armi e droga in casa: arrestato 33enne ad Augusta

Un uomo di 33 anni è stato arrestato e condotto in carcere dopo essere stato trovato in possesso di armi e droga in casa

Nell’ambito del contrasto alla detenzione illegale di armi e munizioni e allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, agenti del Commissariato di Augusta hanno arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di armi e munizionamento e possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Trovate droga e armi in casa



In specie, a seguito di attività investigativa, i poliziotti megaresi hanno effettuato nell’abitazione nella disponibilità del trentatreenne un’attenta perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare:

⦁ 2 cartucce calibro 28;

⦁ 6 cartucce calibro 38 special, 10 cartucce calibro 9;

⦁ 7 cartucce calibro 7,65;

⦁ un revolver con matricola abrasa,

⦁ una pistola automatica calibro 7,65 rifornita con un caricatore con 6 cartucce,

⦁ un bilancino di precisione;

⦁ 9 panetti di hashish del peso di 100 grammi cadauno;

⦁ un pezzo di hashish del peso di 20 grammi

⦁ 1.150 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, dopo le formalità di legge, è stato condotto in carcere.

