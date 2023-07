Underwater Cleaning_Mondello, domani la seconda edizione di pulizia dei fondali

Iniziativa organizzata da Owac Engineering Company volta a sensibilizzare alla tutela ambientale. La raccolta dei rifiuti riguarderà anche la spiaggia e il tratto da Punta Celesi al porticciolo

Manca poco per quello che è diventato un appuntamento imperdibile per la sensibilizzazione verso la tutela e la pulizia dei fondali e delle spiagge.

Si terrà domani sabato 8 luglio la seconda edizione di “Underwater Cleaning_Mondello 2023” la giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti di ogni genere nei fondali del golfo di Mondello e lungo la spiaggia, dal molo di Punta Celesi fino al porticciolo della borgata marinara.

L’iniziativa è organizzata da Owac Engineering Company (Open WAter Company), società di ingegneria che opera nel settore ambientale in chiave green, sviluppando progetti di economia circolare che generano un impatto positivo reale sulla vita delle persone e per il pianeta. THINK green_ACT circular

“Abbiamo ripulito il fondale ma bisognerebbe insegnare a mantenerlo pulito, e per questo c’è ancora tanto da fare”; con queste parole, Rocco Martello, al termine della prima edizione “Underwater Cleaning_Mondello 2022”, ha tracciato la strada del percorso di azione/educazione/condivisione che sarà il caposaldo dell’edizione 2023.

Infatti, dopo il successo delle prima edizione, durante la quale sono riemerse, grazie al lavoro svolto delle squadre composte da una trentina di apneisti; bottiglie di vetro, lattine in alluminio, copertoni d’auto e camion, vecchi cavi subacquei per la trasmissione dati, bombole per il gas e soprattutto plastica di varia natura, la seconda edizione di “Underwater Cleaning_Mondello 2023” sta registrando un crescente interesse da parte di istituzioni e volontari, uniti allo scopo di promuovere la tutela dei fondali e delle spiagge.

Come partecipare

Nei giorni precedenti all’evento saranno definiti i campi di raccolta “Underwater Cleaning_Mondello 2023” tenendo conto sia della quantità di rifiuti presenti che della profondità operativa. Saranno formate quindi delle squadre con capacità diverse in base alla difficoltà di recupero. Si è scelto di operare all’interno dell’area inibita alle imbarcazioni, segnata dalle boe rosse in linea tra il molo di punta Celesi ed il porto di Mondello Paese.

Ogni squadra per il recupero avrà un team leader che organizzerà la raccolta ed un mezzo di appoggio che trasporterà i rifiuti raccolti al punto di conferimento presso il molo di punta Celesi.

Si raccoglieranno e differenzieranno rifiuti come plastiche, vetro, metalli e indifferenziati.

Per la manifestazione abbiamo scelto di operare in prevalenza con mezzi acquatici 100% green, Sup, canoe o mezzi a sola propulsione “umana”, ma l’esperienza passata ci ha insegnato che possono essere presenti nel fondo marino anche rifiuti molto ingombranti che non possono essere asportati e trasportati se non con l’ausilio di gommoni a motore, abbiamo quindi previsto l’utilizzo di due mezzi nautici a motore.

Sabato 8 luglio

dalle 15:30 alle 19:30

Punta Celesi – Mondello

Si terrà il briefing presso il molo di punta Celesi. Saranno composti dei team di raccolta via terra e via mare, chi vorrà cimentarsi nella raccolta subacquea porterà la propria attrezzatura (maschera, tubo e pinne). Saranno forniti dei guanti da lavoro usa e getta, i sacchi e le ceste per la raccolta.

La partecipazione è prevista in queste 3 forme:

– Raccolta subacquea

– Raccolta da terra

– Supporto in mare con proprio sup o canoa.

Anche quest’anno sarà omaggiata ai volontari partecipanti la nostra t-shirt 2023 edition.

L’iscrizione volontaria e gratuita potrà essere effettuata solo a mezzo del modulo reperibile on line con allegata la dichiarazione di esonero responsabilità. Per motivi organizzativi il modulo dovrà essere compilato entro il sabato 1 luglio 2023.

https://rb.gy/jftcd