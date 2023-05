UniCredit a sostegno delle Regioni colpite dal maltempo

UniCredit stanzia un plafond da 1 miliardo di euro a sostegno delle province di Emilia Romagna, Toscana e Marche colpite dal maltempo

L’iniziativa si aggiunge al pacchetto di aiuti che include moratorie sui mutui e finanziamenti a tasso agevolato per famiglie e imprese che hanno subìto danni in conseguenza delle forti piogge che nei giorni scorsi hanno interessato il territorio

UniCredit amplia il pacchetto di interventi straordinari a favore di cittadini e imprese delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino nelle Marche e della provincia di Firenze in Toscana, colpite dalle forti precipitazioni che hanno provocato ingenti danni.

La banca ha stanziato infatti un plafond dedicato di 1 miliardo di euro a disposizione delle imprese che, presentando un’autocertificazione in relazione ai danni subiti in conseguenza delle forti precipitazioni dei giorni scorsi, potranno richiedere finanziamenti chirografari e ipotecari con uno speciale preammortamento sino a 36 mesi. Tali finanziamenti potranno essere assistiti da garanzie pubbliche (Fondo di Garanzia per le PMI e SACE).

Inoltre, fino al 31.12.2023, UniCredit azzera il canone dei POS per le imprese con punto vendita nelle province impattate. L’esenzione delle commissioni per i pagamenti sotto i 15 euro, per le aziende fino a 5 milioni di fatturato, è già attiva su tutto il territorio nazionale fino al 30.06.2023.

Queste nuove iniziative si aggiungono a quanto già varato nei giorni scorsi.

Per i clienti imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate sono disponibili la moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari e il “Pacchetto nuovo credito alle imprese”, con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate.

Per tutti i clienti privati residenti nei territori colpiti è già attiva una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari ed è a disposizione un prestito con tasso agevolato.

Andrea Orcel, Amministratore Delegato e Head of Italy di UniCredit ha dichiarato: “Vogliamo sostenere tutti i nostri clienti che stanno subendo danni e vivendo momenti di straordinaria difficoltà con le loro famiglie a causa dell’emergenza in corso. Attraverso questo intervento concreto, possiamo fornire il sostegno finanziario necessario per aiutarli a tornare rapidamente alla normalità. Questa azione è un ulteriore segno dell’attenzione e dell’impegno di UniCredit nei confronti dei propri clienti, delle comunità e dei territori in cui opera”.