Unict, incontri preliminari per accordi con atenei cinesi

L’Università di Catania estende sempre più i suoi orizzonti internazionali verso la Cina, avviando una serie di incontri propedeutici alla stipula di protocolli di collaborazione con atenei di quel Paese. Nei giorni scorsi il rettore Francesco Priolo ha incontrato due rappresentanti di rilievo del Centro Tsung-Dao Lee di Scienza e Arte dell‘Università UCAS di Pechino (University Chinese Academy of Sciences): la dr.ssa Emma Xingyi Qin Wang, presidente della Guiyahui Cultural Exchange Association e Project Leader per la cooperazione internazionale, e il dr. Zhu Wei, Direttore esecutivo del Centro, esperto del comitato della fondazione dei premi Nobel, e presidente dell’Associazione di ricerca sulle Arti orientali e occidentali. Con loro anche Franz Cannizzo, consulente d’impresa da sempre attivo nel settore del turismo e delle relazioni con l’estero, e l’Art event manager Francesco Chinnici, che hanno promosso l’incontro.

Al centro dei colloqui, a cui hanno preso parte anche il direttore generale dell’Ateneo Giovanni La Via e il direttore del dipartimento di Scienze umanistiche Marina Paino, la possibilità di rafforzare la sinergia nel campo della formazione e della ricerca fra l’ateneo catanese e le università cinesi, in particolare nel settore delle discipline umanistiche, verso le quali i rappresentanti cinesi hanno mostrato particolare interesse. Il rettore Priolo ha ricordato la convenzione attualmente in vigore tra Unict e la Fujian Normal University di Fuzhou, stipulata nel 2018, che consente a 60 studenti di Scienze motorie di frequentare i corsi e di laurearsi nella città etnea, conseguendo un titolo con duplice validità: tale convenzione può quindi costituire un modello da adottare per attivare ulteriori rapporti con altre università cinesi.

Le stesse tematiche sono state al centro del colloquio fra la prorettrice Francesca Longo e la ministra dell’Ambasciata cinese a Roma, Zheng Xuan, in visita all’Università di Catania, accompagnata dal delegato all’Internazionalizzazione per l’ambito Bio-medico Martino Ruggieri, e dal coordinatore della convenzione con l’università di Fuzhou Giuseppe Musumeci.

Nel corso dell’incontro che si è tenuto nelle scorse settimane la ministra cinese Zheng Xuan e la prorettrice Francesca Longo hanno evidenziato congiuntamente “l’importanza e la necessità di intensificare i rapporti tra l’Università di Catania e gli atenei cinesi rafforzandone la mobilità di docenti e studenti e, in particolar modo, attivare nuove convenzioni per la formazione in ambito medico e anche post-laurea tramite i master”.