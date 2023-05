“Mi uccido con questa motosega”, uomo si barrica in casa con la fidanzata dopo una lite

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la drammatica vicenda avvenuta nell'Agrigentino, fortunatamente conclusasi positivamente.

Barricato in casa minaccia di suicidarsi con una motosega e trattiene in casa la compagna: è accaduto a Licata, in provincia di Agrigento, nelle scorse ore.

Necessario l’intervento dei carabinieri per ripristinare la calma.

Barricato in casa a Licata, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe barricato in casa con la compagna nel corso di una lite. La donna, fortunatamente, sarebbe riuscita a chiudersi a chiave in una stanza per evitare di rimanere vittima della furia del compagno.

Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono accorsi i carabinieri. Affacciatosi dal terrazzino dell’abitazione, l’uomo avrebbe mostrato una motosega ai militari minacciando di utilizzarla per togliersi la vita. I carabinieri, per ripristinare la calma, hanno avviato una sorta di “trattativa” con l’uomo, invitandolo a desistere dai suoi intenti violenti.

Fortunatamente, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. L’uomo, infatti, è stato convinto a lasciare l’abitazione ed è stato trasferito in ospedale con l’ambulanza per gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini sulla ricostruzione esatta del drammatico episodio.