Dramma in strada, uomo falciato da furgone nel Palermitano: è gravissimo

Un uomo di 89 anni è stato travolto ieri sera in via Mattarella a Bagheria mentre attraversava sulle strisce pedonali: è grave

Una serata terribile, quella di ieri sera, per i pedoni in Sicilia. Dopo il gravissimo incidente avvenuto lungo la Circonvallazione di Catania, che ha portato alla morte di una giovane 18enne e al ferimento del suo fidanzato, a Bagheria si è verificato un altro drammatico sinistro. In via Mattarella, infatti, un uomo di 89 anni è stato investito dal conducente di un furgone. L’anziano era appena uscito da un negozio di elettronica e stava attraversando la strada quando è stato travolto dal mezzo che procedeva da via Butera.

L’uomo è in gravissime condizioni

L’anziano è finito violentemente sull’asfalto e ha battuto la testa. L’uomo alla guida del furgone si è fermato e ha prestato aiuto alla vittima, allertando anche i sanitari del 118. Il personale medico, giunto tempestivamente sul posto, ha soccorso l’uomo e l’ha trasportato al Pronto Soccorso: l’89enne si trova attualmente ricoverato all’ospedale Civico di Palermo in terapia intensiva. Ha riportato un trauma cranico di grave entità, la frattura del bacino e di alcune costole. La prognosi dei medici è attualmente riservata. Al vaglio degli agenti della Sezione Infortunista della municipale di Palermo c’è la dinamica di quanto accaduto.

