Uomo spara a neosposa durante nozze e si suicida, 5 morti

Un uomo ha sparato alla donna che aveva appena sposato durante la festa di matrimonio, uccidendola, e poi ha rivolto l’arma verso se stesso, suicidandosi. Ma prima di farlo il neosposo ha sparato ancora, uccidendo altre tre persone. E’ di cinque morti in tutto oltre a un ferito grave, quindi, il bilancio della strage avvenuta nelle scorse ore in Thailandia, nel villaggio Moo 1 a Tambon Wang Nam Khieo, distretto di Wang Nam Khieo. Qui un ex ranger paramilitare di 29 anni, Chaturong Suksuk, ha ucciso per prima la sua neosposa Kanchana Pachunthuek, 44 anni. Lo riporta il Bangkok Post, spiegando che i due avevano convissuto per tre anni prima di decidere di sposarsi.

Le vittime

Le vittime sono la sposa, sua madre Kingthong Klajoho di 62 anni, sua sorella minore Kornnipa Manato di 38 anni, e un ospite, Thong Nonkhunthod, di 50 anni. Un altro invitato al banchetto nuziale, Bamrung Chatherat di 28 anni, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in ospedale. La polizia indaga sul movente dell’omicidio.