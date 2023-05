Tragedia in casa nel Catanese, anziano trovato morto

A lanciare l'allarme familiari e vicini di casa, che pare non avessero notizie del 77enne da un paio di giorni.

Un uomo di 77 anni è stato trovato morto in casa: la tragedia è avvenuta nelle scorse ore in via Emanuele Bellia a Paternò, in provincia di Catania.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11.30, in seguito alle segnalazioni di vicini di casa e familiari e all’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e degli operatori del 118.

Uomo trovato morto in casa a Paternò, la scoperta

La vittima è un uomo anziano, le cui generalità al momento non sono state divulgate. A lanciare l’allarme sono stati i familiari e i vicini di casa, che pare non avessero notizie del malcapitato da circa 48 ore.

Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, i carabinieri della compagnia locale, gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118. Purtroppo, una volta entrati in casa del 77enne, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nella tarda mattinata nella strada interessata dalla tragedia – via Emanuele Bellia – si sono registrate code e traffico intenso. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia e svolgere gli accertamenti del caso. Tuttavia, l’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia morto per cause naturali.

Una tragedia simile si è verificata nelle scorse ore a Partinico (PA), dove un operaio – colpito probabilmente da un arresto cardiaco – è stato trovato morto nella propria abitazione.

