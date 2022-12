Va a fare la spesa e lascia bimbo di due anni in auto, denunciata

Ad avvisare i carabinieri sono stati alcuni passanti che hanno visto il piccolo in una vettura parcheggiata davanti al centro commerciale

E’ andata a fare la spesa e ha lasciato chiuso in auto il figlio di due anni. La donna, una 30enne del Bangladesh, è stata denunciata per abbandono di minore. E’ accaduto ieri pomeriggio a Roma, in via Don Primo Mazzolari. Ad avvisare i carabinieri della stazione di Settacamini sono stati alcuni passanti che hanno visto il piccolo in una vettura parcheggiata davanti al centro commerciale. Quando i militari sono entrati nel supermercato hanno trovato la donna che stava facendo la spesa.