Vandali in azione nel Palermitano, distrutto villaggio di Natale

Ignoti malviventi hanno preso di mira gli arredi allestiti per la realizzazione del villaggio di Natale. Duro lo sfogo degli organizzatori

Vandali in azione a Montelepre, in provincia di Palermo. Ignoti malviventi hanno preso di mira gli arredi allestiti per la realizzazione del villaggio di Natale. Iniziativa promossa dal’associazione Armiggiusi che pubblica sul profilo social le foto della devastazione: danneggiate luci, casette e addobbi.

Lo sfogo dell’associazione “Armiggiusi”

“Questo è il regalo che abbiamo appena trovato per l’apertura – si legge nel post dell’associazione Associazione Armiggiusi Montelepre – . Il nostro, sì dico nostro, perché dà troppo fastidio all’interno di questo parco a questi elementi senza dignità che in tutti i modi vogliono rovinare quell’atmosfera che abbiamo creato anno per anno, crescendo sempre più. La tenacia non ci manca ma siamo profondamente stanchi delusi e amareggiati di tutto ciò. Non si capisce quanto sacrifici, quante ore rubate al sonno ma soprattutto tempo in meno alle nostre famiglie ai nostri figli. Ci crediamo in questo progetto e ci spendiamo veramente per il bene della comunità. Ma così non va!”. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori del raid.