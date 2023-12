Montelepre (PA), forzano distributore per rubare snack e bevande: arrestati due carinesi

Decisivo il tempestivo intervento degli agenti privati

Irrompono in un cantiere edile a Montelepre e, veloci quanto indisturbati scassinano distributori di snack e bevande in una proprietà privata. A evitare che il raid di due carinesi potesse essere portato in porto ci ha pensato il tempestivo intervento delle guardie giurate, che prima bloccano e poi consegnano ai carabinieri i due ladri. A finire in manette sono un uomo di 38 anni e un giovane di 20 anni. Sono entrambi accusati di furto aggravato in concorso all’interno di una nota azienda di Montelepre che tratta materiale edile.

Intervento agenti privati

Tramite telecamere e monitor collegati con la centrale operativa, le guardie giurate della Sicul Security hanno accertato la presenza di due ladri. Stavano scassinando un distributore automatico all’interno del cantiere edile portando via prodotti, banconote e monete. L’intervento degli agenti privati a bordo dell’auto dell’istituto di vigilanza privato è stato veloce. I due sono stati bloccati e portati nella stazione dei carabinieri.