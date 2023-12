Vandali in azione nel Trapanese, danneggiate casette natalizie allestite in piazza

Ignoti malviventi hanno danneggiato le strtutture allestite nella piazza dall’associazione "Noi Odv" e dalla Pro Loco Castelvetrano

Vandali in azione a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Ignoti malviventi hanno danneggiato alcune casette natalizie allestite nella piazza dall’associazione “Noi Odv” e dalla Pro Loco Castelvetrano.

La denuncia della Pro Loco

“Sono molto inc…mi fate veramente tanto schifo”, è la denuncia via social di Emanuela Indiano, presidente di Noi odv, che pubblica su Facebook la foto della casette devastata – . Un paese destinato al declino totale. Eccoci qui….questa sera altro bel regalo!! Volete l’arresa???? Molto probabilmente saranno smontate le casette ma saremo ancora lì sabato, a costo di stare con caraffa e bicchieri in giro a distribuire Vin brulé… Mi fate veramente tanta pena! Amministrazione direi di smuoverci un po’ con le telecamere adesso…. perché non si può sempre e solo indignarsi e poi non fare nulla”. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori dell’atto vandalico.