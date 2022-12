Vasco Rossi, esce edizione rimasterizzata di “Vado al massimo”: 9 canzoni e una sorpresa

Ecco il cofanetto con le 9 tracce del rivoluzionario album del 1982 che compie 40 anni. A pubblicarlo è Carosello Records, storica etichetta della rockstar

In occasione del suo quarantesimo anniversario, esce una speciale riedizione rimasterizzata di “Vado al massimo”, il rivoluzionario disco di Vasco Rossi del 1982. A pubblicarlo è Carosello Records storica etichetta della rockstar.

Ma non è l’unica sorpresa: per questo speciale compleanno esce per la prima volta dalla sua pubblicazione il video di “Ogni volta”: dopo “Jenny è pazza”, “Anima fragile” e “Siamo solo noi”, ecco il nuovo video animato della serie.

“Ogni volta”: ecco il video

“Tra le canzoni entrate nella storia della musica italiana, e tra le più amate di Vasco, Ogni volta è quella che ha il minor numero di parole, massima sintesi della sintesi poetica di Vasco, che ha portato a lavorare in sottrazione sulla sceneggiatura e sulla grafica” spiega Arturo Bertusi che si è occupato della regia e della direzione artistica.

“Ogni volta, una canzone autobiografica, intima e introspettiva, un affresco impressionistico di emozioni e stati d’animo, ha una struttura simile a una filastrocca, con poche variazioni (un cambio di tonalità, un assolo di violino e uno di chitarra) ed è tutta in prima persona – prosegue Bertusi -. Per questa ragione è stato naturale ideare un video tutto in soggettiva, con un unico protagonista e un unico sguardo, quello di Vasco. L’idea alla base del video è che “ogni volta” siano emozioni e sensazioni che variano nelle varie fasi della vita, vissute sempre nella stessa casa, tra ciò che resta uguale e ciò che cambia, in un viaggio simbolico tra sogno e incubo. Nel video, la stanza della casa riproduce la vera casa di Vasco dell’epoca, che era all’interno del capannone”.

“Vado al massimo 40th Rplay Special Edition” (etichetta Carosello Records – distribuzione Universal Music) include il cd, il vinile, un inedito libro cartonato e a colori, a cura del giornalista Marco Mangiarotti nato da una lunga e recente chiacchierata con Vasco, in cui racconta la storia di “Vado al massimo”, la sua esperienza al Festival, le interviste a coloro che hanno partecipato alla realizzazione del disco e foto inedite di quel periodo. Nel cofanetto da collezione, a tiratura limitata, sarà presente una cartolina per il download gratuito dello storico remix di “Una splendida giornata” e in versione rimasterizzata anche il 45 giri culto di “Vado al massimo”, canzone portata al Festival di Sanremo, e come b side “Ogni volta”.

Le canzoni del cofanetto

Il cofanetto è stato inoltre masterizzato da Maurizio Biancani, che ha dato nuova vita alle 9 tracce dell’album del 1982, per un ascolto eccezionale come mai avuto prima. Biancani non è solo uno dei più importanti ingegneri del suono della musica italiana, ma è stato anche lo storico fonico della versione originale dell’album. Tracklist completa: 1. Sono ancora in coma; 2. Cosa ti fai; 3. Ogni volta; 4. Vado al massimo; 5. Credi davvero; 6. Amore… aiuto; 7. Canzone; 8. Splendida giornata; 9. La noia