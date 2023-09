Verifica della galleria Fumosa, chiude l’A29 Alcamo-Trapani: ecco quando

L’autostrada verrà chiusa tra le ore 8 e le ore 9, in direzione Trapani, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo

La mattina di martedì 3 ottobre avranno luogo le periodiche verifiche, da parte dell’Agenzia Nazionale ANSFISA, sullo stato manutentivo della galleria Fumosa, lungo l’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani”.

L’orario di chiusura

Per consentire tali operazioni, l’autostrada verrà chiusa tra le ore 8 e le ore 9, in direzione Trapani, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo, e dalle ore 10 alle ore 11, in direzione Alcamo, tra gli svincoli di Dattilo e Fulgatore. Il percorso alternativo è costituito, in entrambi i casi, dalla statale 113.