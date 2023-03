Verissimo, puntante 4 e 5 marzo: ospiti, anticipazioni e interviste

Come ogni settimana, anche gli ospiti del primo weekend di marzo sapranno soddisfare le aspettative regalando aneddoti, curiosità e rivelazioni esclusive.

Sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, andrà in onda il consueto doppio appuntamento con “Verissimo”. Dopo le puntate di settimana scorsa nelle quali Silvia Toffanin ha omaggiato Maurizio Costanzo, recentemente scomparso, “Verissimo” torna con nuovi ospiti e nuove storie da raccontare.

La formula del programma è oramai una certezza per il pubblico di Canale 5 che può così dedicarsi nel weekend ad approfondire e a conoscere le vite dei loro personaggi preferiti.

Come ogni settimana, anche gli ospiti del primo weekend di marzo sapranno soddisfare le aspettative regalando aneddoti, curiosità e rivelazioni esclusive.

Gli ospiti a “Verissimo” di sabato 4 marzo 2023

Sabato 4 marzo 2023 alle ore 16:30 su Canale 5, Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Giancarlo Fisichella, il pilota automobilistico. A seguire ci sarà spazio per l’amore. In studio arriveranno Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La coppia è nata quattro anni fa a “Uomini e Donne”.

Con la conduttrice condivideranno una novità della loro vita ossia la gioia di diventare presto genitori. Rimanendo in tema amore, Matilde Brandi riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno.

Spazio anche per il rapporto genitori – figli con un’intervista a Soleil Sorge che sarà in compagnia della madre Wendy.

Infine, ci saranno Sean Kanan, l’attore che interpreta il personaggio di Deacon nella soap “Beautiful” e Francesca Reggiani che è tornata in teatro con il nuovo spettacolo “Questioni di prestigio”.

Gli ospiti di “Verissimo” di domenica 5 marzo 2023

Domenica 5 marzo 2023, sempre su Canale 5 alle ore 16:30, ci sarà una lunga intervista a Lorella Cuccarini. La showgirl è oggi l’insegnante di canto nella scuola di “Amici”. Si ripercorrerà la sua carriera fino ai giorni nostri. Si parlerà anche della sua sfera privata, del matrimonio e dei figli che la rendono orgogliosa.

Kekko Silvestre, leader e frontman dei Modà, si racconterà a Silvia Toffanin. Il cantante ha partecipato con la band all’ultima edizione del Festival di Sanremo, rendendo noto di aver vissuto un periodo di grande depressione. Con la conduttrice ritorneranno sull’argomento, mettendo in primo piano la musica e la famiglia.

Ci saranno anche Giovanna Ralli che sarà a “Verissimo” per la prima volta e Katia Follesa. Spazio anche per il “Grande Fratello Vip”. Silvia Toffanin intervisterà Antonino Spinalbese, l’ultimo eliminato dalla casa più chiacchierata e seguita d’Italia.

Dove e come guardare “Verissimo”

È possibile vedere “Verissimo” su Canale 5 e anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

