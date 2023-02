Funerali di Maurizio Costanzo: orario, dove vederli in TV e streaming

L’ultimo saluto al re del talk show italiano non poteva non essere in tv con la diretta dei funerali di oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Scopriamo tutti i dettagli.

Si terranno oggi, lunedì 27 febbraio, i funerali di Maurizio Costanzo.

Dopo due giorni di camera ardente è arrivato il giorno dell’ultimo saluto al giornalista, scomparso lo scorso venerdì all’età di 84 anni.

Quando si svolgeranno i funerali di Maurizio Costanzo

L’appuntamento è alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Per chi non potrà assistere ai funerali in presenza è possibile seguirli in diretta tv, con diversi speciali dedicati a Maurizio Costanzo.

Scopriamo tutti i dettagli, in questo articolo. Leggi qui in basso.

Dove guardare i funerali in diretta tv e streaming

Su Mediaset

Su Canale 5 dalle ore 14 andrà in onda lo speciale di Verissimo, “Ciao Maurizio” condotto da Silvia Toffanin. Da Piazza del Popolo ci saranno i giornalisti del Tg5 Dario Maltese e Susanna Galeazzi. In studio, Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli.

Sulla Rai

Anche la Rai seguirà i funerali di Costanzo a partire dalle 14 all’interno di “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone.