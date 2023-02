Maurizio Costanzo, Luca Laurenti piange con Silvia Toffanin: “Per me era come un padre”

Luca Laurenti è scoppiato in lacrime a Verissimo nel ricordare Maurizio Costanzo: anche Silvia Toffanin non ha trattenuto l'emozione

La morte di Maurizio Costanzo ha generato dolore e commozione in tutta Italia.

Tanti protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione, lanciati proprio dal conduttore e giornalista romano, non riescono a darsi pace.

Tra questi vi è Luca Laurenti, storica spalla di Paolo Bonolis, scoppiato in lacrime a “Verissimo“ insieme alla padrona di casa Silvia Toffanin.

Luca Laurenti e Silvia Toffanin si commuovono per Maurizio Costanzo

“Oggi è una puntata particolare perché purtroppo ieri ci ha lasciati Maurizio Costanzo, un uomo che ha dato tanto alla televisione, un maestro della comunicazione che è entrato nel cuore della gente, a cui tutti volevano bene e a cui io volevo tanto, tantissimo, bene. Il mio abbraccio più grande va a Maria, alla sua famiglia, ai suoi figli e anche ai suoi collaboratori che negli anni hanno voluto l’onore e il piacere di conoscerlo e imparare tanto da lui” sono state le parole, rotte dall’emozione, di Silvia Toffanin.

Anche Luca Laurenti, nel raccontare la sua carriera accanto a Maurizio Costanzo, non ha saputo trattenere le lacrime. “Per me era come un padre: mi ero preparato un discorso, ma non ce la faccio a parlare al passato riferito a lui. L’artista dovrebbe trasformare il dolore in esibizione, ma io non riesco e chiedo scusa. Ho già perso i miei genitori, ma non ci si abitua mai alla perdita delle persone, non ci si deve abituare. Lo vedevi in scena ed era un ormone sicuro di sé, ma in realtà era un tenero. Amava gli animali come me”.