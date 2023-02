“Verissimo”, da Leo Gassmann al ricordo di Maurizio Costanzo: anticipazioni

Silvia Toffanin torna con due puntate di "Verissimo": ecco gli ospiti e le anticipazioni.

Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 Silvia Toffanin condurrà “Verissimo”, il consueto doppio appuntamento del weekend di Canale 5: ecco le anticipazioni con tutte le informazioni sugli ospiti e le curiosità.

Il programma da anni sa emozionare e intrattenere il pubblico che conferma puntata dopo puntata l’apprezzamento e il sostegno non solo guardandolo, ma anche commentandolo sui social.

La fortuna di “Verissimo” è data anche dall’attenta scelta degli ospiti che si alternano nello studio sedendosi di fronte la conduttrice. Non solo personaggi dello showbiz ma anche del mondo dello sport, del mondo dei social o della musica. Il risultato è un programma che sa allietare gli animi, informare e rivelare qualche curiosità sui protagonisti delle interviste.

Verissimo, puntata sabato 25 febbraio: anticipazioni e ospiti

Sabato 25 febbraio 2023 alle ore 16:30 su Canale 5 Silvia Toffanin dialogherà con Franco Nero. Sarà la prima volta negli studi di “Verissimo” per l’attore, che presenterà “L’uomo che disegnò Dio”, film che arriverà nelle sale il prossimo 2 marzo e del quale firma anche la regia.

A seguire, spazio all’amore. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ritornano con una novità. La coppia presenterà Gabriele, il loro primo figlio che ha festeggiato da poco il suo primo compleanno. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip di qualche edizione fa, Incorvaia e Ciavarro hanno creato la loro famiglia e sono più innamorati che mai.

Per le emozioni c’è sempre tempo. Così sarà la volta anche per Matilde Brandi, che riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli. Francesca Reggiani presenterà al pubblico di “Verissimo” il suo “Questioni di prestigio”, nuovo spettacolo teatrale che andrà in scena dal 28 febbraio. Infine, Leo Gassmann, reduce dal ritorno sul palco del Festival di Sanremo, si racconterà. Sarà la sua prima intervista a “Verissimo” e non mancheranno le indiscrezioni e maggiori curiosità sull’artista che ha rilasciato il suo nuovo album.

Domenica il ricordo di Maurizio Costanzo

Domenica 26 febbraio 2023, contrariamente a quanto già preventivato, andrà in onda “Verissimo presenta Ciao Maurizio”, uno speciale dedicato al giornalista, autore e conduttore per rendergli omaggio.

È possibile vedere “Verissimo” sia su Canale 5 sia in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Sandy Sciuto