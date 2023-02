Come è morto Maurizio Costanzo, la malattia di cui soffriva il giornalista

Poco tempo fa, in un’intervista a Che tempo che fa, la moglie Maria De Filippi svelò che Costanzo soffriva di diabete.

Maurizio Costanzo, morto oggi, 24 febbraio, all’età di 84 anni, era malato? Sono in molti, a chiederselo. Secondo informazioni pubblicate da diverse testate giornalistiche, in questi anni, pare che lo storico giornalista e inventore del talk show in Italia, soffrisse di diabete, una malattia per la quale ancora non esiste una cura precisa e che può solo essere tenuta sotto controllo.

Maurizio Costanzo, era ricoverato da un settimana in ospedale

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, Maurizio Costanzo era ricoverato da una settimana circa nella clinica Paideia, nel quartiere Parioli a Roma, da dove aveva anche seguito il Festival di Sanremo.

Da poco tempo non compariva più in televisione. Non è chiaro ancora cosa sia successo con precisione ma l’avanzare dell’età forse iniziava a farsi sentire sulle spalle del conduttore. Poco tempo fa, in un’intervista a Che tempo che fa, sua moglie Maria De Filippi svelò che Costanzo soffriva, appunto, di diabete.

La passione di Maurizio Costanzo per i dolci e la dieta con Maria De Filippi

La moglie, Maria De Filippi, lo teneva costantemente d’occhio visto che l’uomo era molto goloso e non riusciva a fare a meno di dolciumi e caramelle. Ma su tutto: era appassionato di gelato. A rivelarlo era stata Maria nel corso di un’intervista a Che tempo che fa di Fabio Fazio in cui Costanzo fu bonariamente preso in giro.

Maria e Maurizio che bisticciano per il gelato ❤️

Ma non solo. Come ha rivelato la conduttrice, Maurizio Costanzo spesso nascondeva Nutella Biscuits e caramelle Rossana e lei doveva controllare periodicamente che non esagerasse nel consumo. Dopo essere stato scoperto, l’uomo si sarebbe difeso dicendo: “Non sono nascosti”.

Maria De Filippi, si occupava costantemente della salute di suo marito e non voleva che il diabete potesse peggiorare e causargli complicazioni gravi se non mortali. La “trasgressione periodica” infatti poteva essere tollerata ma andava comunque tenuta sotto controllo.

Non sappiamo però se Maurizio Costanzo è morto a causa del diabete o di altro. Le cause della sua morte, al momento, infatti non sono state rese note.

