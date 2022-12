“Verissimo – Le storie”, sabato 17 dicembre primo appuntamento con il meglio della stagione

Verissimo andrà in onda in una veste speciale. Saranno raccontante le storie più emozionanti della stagione. Oggi si parte con il primo appuntamento.

Per Verissimo è tempo di pausa natalizia, ma non di vacanza. L’appuntamento con Silvia Toffanin si manterrà ogni settimana ma con qualche novità.

“Verissimo” andrà in onda sabato 17, 24 e 31 dicembre a partire dalle ore 14:10 sempre su Canale 5 in una versione speciale. “Verissimo” diventa “Verissimo – Le storie”. Ogni puntata sarà arricchita dalle interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Toffanin con molti contributi inediti e sorprese inattese.

È un modo per continuare a fare compagnia ai telespettatori anche durante le festività natalizie ripercorrendo i momenti più salienti della stagione televisiva fino a qui.

I racconti di sabato 17 dicembre

Per sabato 17 dicembre il video promo della trasmissione conferma che “le storie” a cui la puntata sarà dedicata riguardano volti noti del mondo della tv e dello sport. Nelle due ore del programma, sarà possibile rivedere o recuperare ben quattro eccellenti interviste.

Verrà mostrata l’intervista a Paolo Bonolis che in occasione dell’uscita del suo nuovo libro si è raccontato a Silvia Toffanin. Non solo gli aneddoti e le curiosità legate al lavoro, ma anche confidenze sulla sua famiglia, sulla sua vita privata e sull’arrivo del primo nipotino.

A seguire, Arisa dialogherà con la conduttrice. L’artista è prof nella scuola di Amici per la seconda volta. Un’esperienza unica che la coinvolge nella nascita di nuovi artisti mettendo sempre al centro la musica. Silvia Toffanin non mancherà di chiederle anche della sua vita sentimentale.

Marcel Jacobs, invece, non parlerà solo di gare e allenamenti ma svelerà alla conduttrice aspetti della sua famiglia dall’infanzia ad oggi e il profondo amore che lo lega alla moglie.

Per finire, si rivedrà l’intervista a Romina Power in compagnia delle figlie Romina Jr e Cristel Carrisi. Tra ironia e voglia di concedersi alle domande, Silvia Toffanin ancora una volta farà un viaggio nel rapporto madre – figli attraverso i suoi ospiti.

Una puntata che sarà capace di far vivere emozioni nuove ai telespettatori. “Verissimo – Le storie” è trasmessa su Canale 5 ma anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.