Verissimo, Silvia Toffanin attacca Pamela Prati: ecco perché

Dialogando con Orietta Berti, Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo non ha risparmiato un attacco a Pamela Prati: “No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”. Un’accusa non troppo velata sottolineata dall’applauso del pubblico di Verissimo. Vecchi rancori sono alla base delle sue parole.

Perché Silvia Toffanin ha attaccato Pamela Prati

Tutto risale alla nota “fuga” di Pamela Prati dagli studi di Verissimo, durante un’intervista sul caso Mark Caltagirone. In quell’occasione la showgirl, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, aveva abbandonato lo studio quando la conduttrice le aveva chiesto di mostrarle una foto del suo presunto fidanzato nonché futuro sposo. A quel punto Silvia Toffanin disse: “Dov’è Pamela? Se ne è andata via? Ma come è andata via? Io onestamente sono senza parole”.