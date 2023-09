Verissimo, Virginia Mihajlovic racconta le nozze: “Ho sentito papà vicino all’altare”

La figilia di Sinisa Mihajlovic, Virginia, è convolata a nozze con il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco: il racconto delle nozze

Virginia Mihajlovic, figlia dell’indimenticato Sinisa Mihajlovic, è stata ospite di Silvia Toffanin durantel a prima puntata della nuova stagione di “Verissimo”.

La giovane serba è convolata a nozze con il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco e, durante il programma su Canale 5, ha raccontato le emozioni vissute il giorno del matrimonio.

Con toccanti riferimenti, ovviamente, anche al proprio papà scomparso lo scorso dicembre.

Il racconto del matrimonio di Virginia Mihajlovic

“Era da un anno che lo rimandavo per via delle condizioni di papà – ha spiegato Virginia, tornando anche sul primo rinvio – Ricordo bene la giornata in cui avevamo scoperto che lui non avrebbe potuto esserci a giugno e lui era veramente dispiaciuto. L’abbiamo rimandato a quest’anno e ovviamente speravo che riuscisse a esserci, perché ogni figlia sogna di andare all’altare con il proprio papà. Purtroppo non ce l’ho fatta, però ho sentito la sua presenza accanto per l’intera giornata. Ero un po’ tesa e preoccupata ed è stato difficile godermi la giornata fino in fondo, però mi sono soffermata solo ed esclusivamente sul mio amore per Alessandro e in parte ce l’ho fatta, sono certa che lui mi stesse guardando perché ho vissuto una forte sensazione di protezione. Per me non è stato facile sposarmi, pur amando Alessandro e sognando il matrimonio. Però so che papà avrebbe voluto questo e poi per dimostrare a mio marito di essere forte, volevo giurargli amore eterno”.

L’amore per la figlia Violante

Virginia ha quindi riavvolto il nastro per rivivere la nascita della storia d’amore con Alessandro, diventato in seguito il papà della sua bambina, Violante. “Diventare mamma è stata da sempre il mio sogno, anche perché sono nata e cresciuta in una famiglia rumorosa e ho pensato che non sarei mai riuscita a vivere in una casa silenziosa”.

E ancora: “Il suo arrivo è stata una gioia per tutti, anche papà era felicissimo e l’amava veramente tanto. Io da figlia ero sorpresa perché chi lo conosceva sapeva quanto fosse buono, ma con lei era proprio diverso. Ricordo ancora delle scene in cui la guardava e piangeva”.