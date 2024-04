Verisure assume in Sicilia: ecco le posizioni aperte

Opportunità tra Palermo e Catania

L’azienda Verisure, leader nel mercato dei sistemi di sicurezza, ha aperto tre posizioni lavorative in Sicilia per consentire ai più giovani di avere delle grandi opportunità di inserimento lavorativo. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Verisure, le posizioni aperte

Recruiter Area Sales (Palermo)

Consulente commerciale – Sicilia Occidentale (Catania)

Consulente commerciale – Sicilia Orientale (Palermo)

Verisure, caratteristiche dell’azienda

Verisure Italia è una realtà leader nel mercato dei sistemi di sicurezza ed è presente da più di 30 anni in 17 paesi in Europa e America Latina. Viene offerto un servizio a più di 5 milioni di clienti con un team di oltre 18.000 dipendenti nel mondo, in continua crescita.

Il successo di un’Azienda dipende dalle persone. Lavorare in Verisure significa entrare a far parte di una realtà multinazionale leader di settore, un contesto dinamico ed in continua espansione nel quale è possibile fare la differenza.

Verisure, come candidarsi

Ogni specifica posizione lavorativa richiede dei requisiti ben precisi. Per consultarli e vedere quale può essere l’opportunità lavorativa più adatta alle singole esigenze è possibile visitare la pagina dedicata a questo link.

