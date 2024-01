La viabilità al centro del Consiglio comunale di Siracusa

Via libera a tre ordini del giorno che impegnano l’amministrazione di Siracusa, tra l’altro, a riqualificare alcune strade e a realizzare percorsi per la sicurezza dei pedoni. Ritirata una mozione di censura

SIRACUSA – L’approvazione di tre ordini del giorno su questioni di viabilità e mobilità e il ritiro di una mozione di censura contro l’Amministrazione comunale sono stati i temi al centro dell’ultima seduta del Consiglio comunale aretuseo. I tre ordini del giorno su questioni di viabilità e mobilità sono stati votati all’unanimità.

I primi due, a firma del consigliere Paolo Cavallaro, sono indirizzati a impegnare l’Amministrazione a completare i marciapiedi in viale Scala Greca e nei tratti di competenza comunale di viale Epipoli. Per la parte rimante di quest’ultima strada, Cavallaro ha chiesto agli uffici di sollecitare il Libero consorzio affinché realizzi interventi di messa in sicurezza recuperando il fondo stradale e ripulendo i bordi dalle erbacce.

Il terzo ordine del giorno discusso è stato presentato dalla commissione Lavori pubblici, presieduta da Andrea Firenze, e riguarda la messa in sicurezza di via dell’Olimpiade, nel tratto adiacente al parco Papa Giovanni Paolo II. Nel dettaglio, l’atto impegna l’Amministrazione a ripristinare le ringhiere, in parte mancanti, la segnaletica orizzontale e verticale e l’illuminazione pubblica.

La commissione propone anche di realizzare dei percorsi per la sicurezza dei pedoni. La posizione dell’Amministrazione è stata illustrata dall’assessore ai Lavori pubblici, Edy Bandiera, che si è detto disponibile ad affrontare le questione, e dal dirigente Jose Amato che ha risposto sulla fattibilità tecnica dei marciapiedi.

Per quanto riguarda la mozione di censura

Per quanto riguarda la mozione di censura è stata presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia per il ritardo con il quale l’Amministrazione ha risposto a un’interpellanza di Cavallaro, rivolta al sindaco e all’assessore competente, sul servizio di igiene urbana. L’atto, al quale per regolamento deve essere data risposta entro 30 giorni, è stato presentato il 27 agosto scorso ma la questione è stata portata in aula solo il 9 gennaio. Si è arrivati così al 9 gennaio, ma anche su questo passaggio Cavallaro ha eccepito che la risposta scritta, considerata insoddisfacente, è stata letta direttamente in aula e non è arrivata prima della seduta, così come richiesto.

Tutto questo ritardo, ha aggiunto, ha finito col compromettere il diritto del consigliere comunale di svolgere l’azione ispettiva sull’attività dell’Amministrazione. Per Paolo Romano, intervenuto a sostegno della mozione, sulla questioni rifiuti è emerso che non tutte le attività previste nel capitolato vengono svolte al meglio e, dunque, il servizio reso non corrisponde all’entità del tributo versato dai cittadini.

Per l’Amministrazione ha replicato il vice sindaco, Edy Bandiera, che prima ha detto di ritenere ingenerose le critiche mosse dai due consiglieri perché, anche se in ritardo (dovuto agli impegni degli uffici), le risposte sono da ritenersi esaustive e poi ha invitato Cavallaro e Romano a ritirare la mozione di censura manifestando il desiderio di collaborare con il consiglio comunale per migliorare il servizio di igiene urbana.

L’invito è stato accolto dai due esponenti di Fratelli d’Italia, considerando già positivo essere riusciti a portare in aula il tema dei rifiuti per due volte in pochi giorni e avvertendo che sulla questione non abbasseranno l’attenzione.