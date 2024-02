VIDEO | Agrigento, caos rifiuti nel parcheggio di Piazzale Rosselli

Non è la prima volta che documentiamo con immagini video e foto la situazione del parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli ad Agrigento.

Non è la prima volta che documentiamo con immagini video e foto la situazione del parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli ad Agrigento. Opera incompiuta che potrebbe ospitare un grosso posteggio per auto a due passi dalla stazione dei bus e pochi metri dalla stazione ferroviaria. Cumuli di rifiuti di ogni tipo incombono all’interno del pluripiano, ma non solo, anche materassi, coperte, vestiti, e ancora una griglia che testimoniano la presenza di qualcuno che lo utilizza come dormitorio.

Negli anni le amministrazioni che si sono succedute hanno tutti preso in considerazioni la situazione di rilanciare il parcheggio, ma adesso sembra che sia una necessità anche in occasione di Agrigento Capitale della cultura 2025 che dovrà accogliere molti turisti e di certo questa non è una bella cartolina da mostrare.