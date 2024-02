Rifiuti, la Regione potenzia il monitoraggio dei dati: la piattaforma Orso 3.0

Il Regolamento permetterà maggiore efficienza nella gestione delle informazioni sui flussi dei rifiuti in Sicilia.

La gestione dei rifiuti in Sicilia necessita di una maggiore efficienza nelle attività di implementazione dei dati, per poter lavorare al meglio a livello regionale. Allo scopo, l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato il “Regolamento sull’organizzazione delle attività relative alla piattaforma informatica Orso 3.0″.

Orso 3.0: la piattaforma per la gestione dei rifiuti in Sicilia

Questo va a spiegare in maniera chiara e precisa come e chi andrà ad utilizzare la piattaforma Orso 3.0, la nuova piattaforma web per l’attività di controllo e monitoraggio dei flussi di rifiuti nella Regione. Essa sostituisce la piattaforma informatica per il monitoraggio della raccolta differenziata attivata nel dicembre 2016 dall’Ufficio speciale per la raccolta differenziata, e poi gestita dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti dal gennaio 2018. La nuova piattaforma è gestita in convenzione con il supporto di Arpa Lombardia.

Le figure di riferimento

Nel regolamento, per organizzare le attività connesse all’utilizzo della piattaforma informativa, sono state individuate diverse figure. Un esempio è il responsabile per l’attuazione della convenzione, ricoperto dal dirigente del Servizio 4 “Governo del sistema dei rifiuti ed impiantistica” del dipartimento regionale Acqua e rifiuti. La figura è prevista dall’articolo 6 della convenzione per il riuso in facility management dell’applicativo “O.r.so – Osservatorio rifiuti regionale”, stipulata con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia.

I coordinatori, invece, si occupano di gestire il lavoro dei referenti per il monitoraggio, di elaborare i dati provenienti dalla piattaforma al fine di produrre analisi, statistiche e estrazioni di interesse per il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti e di soggetti esterni. Ancora, andranno a predisporre annualmente la reportistica destinata alla pubblicazione sul sito web dipartimentale e i dati di interesse dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

I report della gestione dei rifiuti in Sicilia

Ogni anno, i coordinatori comunicheranno ad Arpa Sicilia i dati relativi all’anno precedente, corredati di dichiarazioni di veridicità e delle informazioni utili alla pubblicazione dell’annuario sui dati ambientali. Con cadenza settimanale, invece, saranno calcolate le percentuali di raccolta differenziata e le frazioni merceologiche dei Comuni, delle Provincie e della Regione.

I coordinatori, in ultimo, parteciperanno agli incontri periodici con Arpa Lombardia per verificare l’andamento del sistema informatico e risolvere eventuali criticità. I referenti per il monitoraggio, ciascuno per l’ambito di competenza, monitorano il corretto, completo e costante caricamento dei dati sulla piattaforma ed in caso di inadempienze provvedono ad assistere e sollecitare i Comuni ed i gestori degli impianti. Il lavoro non è soltanto degli uffici regionali. I dati, infatti, dovranno essere caricati dai Comuni e dai gestori degli impianti con dettaglio mensile e con cadenza trimestrale.