VIDEO | Caldo record in Brasile, registrati “62,3 gradi”: a Rio De Janeiro spiagge gremite

Caldo asfissiante in Brasile: la sensazione termica a Rio tocca i 62,3 gradi. Le spiagge della metropoli verdeoro sono al limite

Nuovo record di “sensazione termica” a Rio De Janeiro. Nella nota metropoli brasiliana, infatti, il termometro ha segnato addirittura i 62,3 gradi, il livello più alto mai registrato nella dal 2014, quando sono iniziate le misurazioni da parte di Alerta Rio.

La rilevazione è stata fatta nel quartiere di Guaratiba. Il Brasile sta attraversando una nuova ondata di caldo soffocante e i meteorologi prevedono che continuerà almeno fino a mercoledì, giorno in cui inizia l’autunno nell’emisfero australe. Le spiagge e le piscine sono affollatissime per cercare di alleviare la sensazione di afa, come mostrato dalle immagini. Per i meno fortunati il problema invece è che non c’è abbastanza acqua da bere o per lavarsi.

Cos’è la sensazione termica

Secondo la definizione inclusa nel rapporto del COR (Centro Operazioni Rio) “la sensazione termica è un indice di calore calcolato in base ai dati di temperatura e umidità relativa. Più alte sono la temperatura e l’umidità relativa, maggiore è la sensazione di calore in quella regione”. Guaratiba è soggetta ad alte temperature a causa della sua vicinanza all’oceano e ai venti caldi da nord che colpiscono la zona, ha aggiunto il COR.

