VIDEO | Come cambierà l’aerea dopo la costruzione del Ponte sullo Stretto

Ecco le immagini proiettate nel futuro e realizzate al computer

Un video pubblicato sulla pagina Facebook “Ponte sullo Stretto di Messina” mostra come cambierà l’area dopo la costruzione dell’infrastruttura. In particolare la grafica realizzata al computer ha ricostruito le sponda siciliana e quella calabrese per provare a rendere chiaro dal punto di vista visivo quello che sarà il progetto che allo stato attuale prevede la conclusione dei lavori nel 2032

Ponte sullo Stretto, i costi

Il costo previsto per la realizzazione dell’opera è di 13,5 miliardi, più un ulteriore miliardo per le opere accessorie. Per quest’anno i fondi a disposizione sono pari a 780 milioni di euro, ma lo stanziamento complessivo attualmente deliberato è di 11,6 miliardi fino al 2032, di cui 9,3 miliardi a carico dello Stato. Il progetto prevede opere stradali e ferroviarie di collegamento con il territorio per complessivi 40 chilometri. Le arterie stradali e su ferro, si legge nel comunicato, “collegheranno, dal lato Calabria, l’autostrada del Mediterraneo (A2) e la stazione FS di Villa San Giovanni e, dal lato Sicilia, le autostrade Messina-Catania (A18) e Messina-Palermo (A20) nonché la nuova stazione FS di Messina”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI