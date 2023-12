VIDEO | Follia sulla Siracusa-Gela: a 270 km/h in autostrada

Un uomo di 40 anni è stato denunciato per essersi ripreso e aver postato sui social un video mentre infrangeva i limiti di velocità

Un uomo di 40 anni di Siracusa, non contento di aver superato i limiti di velocità, si è autoimmortalato in un video e infine lo ha anche postato sui social vantandosi «dell’impresa». La Polizia stradale di Siracusa, dopo aver intercettato il protagonista della “bravata”, lo ha multato per eccesso di velocità e segnalato per la revisione della patente di guida.

“Fenomeno preoccupante”

“Filmarsi mentre si guida è un fenomeno preoccupante”, dice il comandante della Polizia stradale di Siracusa, Antonio Capodicasa. “che si sta diffondendo sempre di più, spesso motivato dal desiderio di effettuare prodezze spettacolari da documentare con il proprio cellulare per poi postarle sui social”.

