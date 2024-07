VIDEO | Fontane Bianche, piccolo delfino in spiaggia: il salvataggio

Un delfino piccolo stupisce i bagnanti della spiaggia di Fontane Bianche, in quel di Siracusa. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri.

Un delfino ancora abbastanza piccolo stupisce i bagnanti della spiaggia di Fontane Bianche, in quel di Siracusa. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri. Non sono mancati i curiosi anche se tutti avevano il timore che il simpatico animale potesse spiaggiarsi. Un bagnante ha aiutato il mammiferi marino a riprendere il largo. La delicatezza dell’uomo è stata fondamentale per consentire al delfino di tornare in direzione delle acque più profonde. In tanti hanno ripreso la tenera scena diffondendola sui social.

Fonte foto e video: pagina Facebook Nicolaus Club Fontane Bianche