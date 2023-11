VIDEO | In acqua spunta il cane sub: il web si divide

Le immagini di un cane, razza labrador, immerso in acqua insieme ai sub hanno scatenato il dibattito sul web

Il video di un cane che si immerge con una speciale tuta da sub è esploso sul web, diventato virale sui social media e accumulando decine di milioni di visualizzazioni. Tuttavia, le immagini hanno scatenato polemiche tra gli utenti.

Cane sub diventa virale: scoppiano le polemiche

Nel filmato si vede il Labrador accompagnato da tre subacquei che nuotano sott’acqua, guardandosi intorno ed esplorando la vita marina. Tuttavia, dal video non è chiaro se l’animale sia felice o stressato. Uno degli utenti di Twitter osserva: «Senza l’olfatto, questo cane non può capire dove si trova e cosa sta succedendo, quindi è confuso e angosciato. In effetti, non sta passando un bel momento».