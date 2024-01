VIDEO | Il maltempo rovina l’Epifania ai siciliani: danni e disagi nella zona sud-orientale dell’isola

Un violento maltempo, tra pioggia e trombe d'aria, si è abbattuto sulla Sicilia sud-orientale: danni e disagi da Catania a Siracusa

Il maltempo colpisce pesantemente la zona sud-orientale della Sicilia, provocando danni e disagi nel giorno dell’Epifania. Dopo la tromba d’aria che ha centrato in pieno Siracusa, una forte pioggia ha investito la provincia di Catania, dove i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in decine di interventi. Alberi pericolanti a Grammichele e a Vizzini, mentre in via Aldo Moro, a Gravina di Catania, un palo della luce è crollato sulla sede stradale, ma non si sarebbero registrati feriti.

Crolla un albero in strada nel Ragusano

Anche nel Ragusano un forte temporale ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco in varie zone. Sulla strada provinciale 2 che collega Vittoria ad Acate, un albero è crollato in strada e ha bloccato il traffico per diverse ore. Nelle scorse ore la protezione civile regionale aveva emanato un avviso di allerta meteo gialla valida in cinque province dell’Isola, con vento forte, pioggia e notevole calo delle temperature. A Noto ha anche grandinato.

Violenta tromba d’aria a Siracusa

A Siracusa, la tromba d’aria ha creato numerosi danni a tavoli e sedie di diversi pub.Molti alberi sono stati sradicati dalla forza del vento in via Elorina, nella zona sud della città, e nelle contrade balneari. Le folate di vento hanno portato via le tegole di diverse abitazioni, sparse in ogni zona della città, dalla Borgata ad Ortigia. Volati via anche cartelloni pubblicitari. Danni anche ai cavi elettrici, alcune palazzine sono isolate per l’interruzione della corrente.

