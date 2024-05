VIDEO | Palermo, dalla siccità alla città allagata: la strada diventa un fiume

Notevoli disagi a Palermo dopo l'abbondante quantità di pioggia caduta nelle ultime ore: la situazione in via Messina Marine

Vittima della siccità, come tutta la Sicilia, e soggetta a razionamento idrico, questa mattina Palermo si è svegliata con gli effetti negativi della tanto agognata pioggia. Accade così che dopo meno di 24 ore di precipitazioni, neanche particolarmente intense, sulla via Messina Marine, tra Palermo e Villabate in prossimità del depuratore comunale, la strada si è trasformata in un fiume il cui guado era reso più periglioso per via dei tombini sollevati dalla pressione dell’ acqua nella rete fognaria.

Anche il traffico in tilt a Palermo

A complicare ulteriormente le cose sulla importante arteria costiera anche un’ auto rimasta in panne in pieno guado. La congestione di via Messina Marine ha causato importanti ripercussioni sul traffico dell’ fascia nord del capoluogo di regione della Sicilia.

